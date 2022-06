Plan klein azc voor minderjarige asielzoekers in Rekken

REKKEN/BORCULO - De gemeente Berkelland wil in overleg met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) een klein asielzoekerscentrum inrichten in het gebouw Rekkenbos-Noord aan de Panovenweg 14 dat grenst aan de school naast Orthopedagogisch Behandelcentrum (OBC) Berkelland van Stichting Trajectum. Dat heeft burgemeester Joost van Oostrum dinsdag gemeld.

„Zoals bekend is er een tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Op verzoek van het COA hebben wij gekeken naar wat wij aan geschikte accommodaties zouden kunnen aanbieden. In beeld is nu het gebouw aan de Panovenweg 14. Het plan is om hier een kleinschalig azc voor minderjarige asielzoekers te stichten", alds de burgemeester tijdens een persconferentie.

Van Oostrum meldt dat de gemeente contact heeft gezocht met Dorpscorporatie Rekken om lokaal draagvlak te peilen. „Maandagavond willen we met buurtbewoners in gesprek over wat de uitgangspunten zijn, en om te horen wat rondom het complex leeft”, zegt de burgemeester. Hij meldt dat ook overleg is gevoerd met ‘buur’ Trajectum.

Volledig scherm Het pand Panovenweg 14 naast het Orthopedagogisch Behandelcentrum van Trajectum. © Peter Zandee

Kleine voorziening voor COA-begrippen

Het complex in kwestie is pas in 2010 gebouwd. Inmiddels staan zowel Rekkenbos-Noord als de naastgelegen school alweer leeg en zijn te huur. De vraagprijs is 115 euro per vierkante meter.

Burgemeester Van Oostrum: „Het pand waar we over praten zou deels aangepast moeten worden. Eerder was er plek voor 44 personen. Het gaat hoe dan ook niet om grote aantallen. Het is niet de bedoeling er units bij te bouwen. Voor COA-begrippen gaat het hier om een kleinschalige voorziening.”

Leo Campus

Berkelland kende in de periode 2015-2017 ook al een asielzoekerscentrum voor minderjarige asielzoekers: de Leo Campus op een deel van het terrein van de vroegere Leo Stichting even buiten Borculo. Van Oostrum: „Daar was destijds sprake van een capaciteit van 130 personen. Daar kan het echter niet meer: deels hebben andere zorginstellingen daar gebouwen in gebruik genomen, deels zijn gebouwen recent beschikbaar gesteld voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.”

Ook onderwijs

Bij minderjarige asielzoekers gaat het om jongeren tot 18 jaar die ‘in procedure’ zijn wat betreft wel of niet in Nederland mogen blijven. Van Oostrum: „Mogen ze blijven, dan komen ze in aanmerking voor een woning; zo niet, dan moeten ze in principe terug. Als een minderjarige asielzoeker achttien wordt, dan verhuist hij in principe naar een regulier azc. Onze ervaring met de opvang van minderjarige asielzoekers eerder is dat het niet alleen om zogezegd een bed, bad en brood gaat, maar bijvoorbeeld ook om het in overleg met het COA organiseren van onderwijs.”

Volledig scherm De gebouwen Koren Vier aan de Lange Dreef op het Leo-Stichting-complex even buiten Borculo, waar zo'n 80 Oekraïense vluchtelingen zijn gehuisvest. © Peter Zandee