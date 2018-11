Plan nieuw gezondheidscentrum in dorpshart Hengelo

Het gaat om het perceel achter de parkeerplaats tegenover het oude gemeentehuis aan de Raadhuisstraat. Dit perceel ligt al jaren braak.

Nico Eyck

De initiatiefnemers zijn de twee Hengelose huisartsenpraktijken 't Zand (Petra Gerritsen en Sabine Janssen) en Het Raadhuis (Gerjo Steeneveld) en fysiotherapiepraktijk Jentha van Ton van Walstijn.

Het plan is afkomstig van Van Walstijn en Nico Eyck. Laatstgenoemde was huisarts in Hengelo maar overleed in 2015. Gerritsen en Janssen namen zijn praktijk over en hebben het idee samen met hun collega's verder uitgewerkt.

Steeds meer taken

,,Onze huidige panden voldoen niet meer aan de normen voor moderne huisartsenzorg", zegt Janssen. ,,Ze worden ook te klein. De zorg verandert, de huisarts krijgt steeds meer taken. We hebben hier in Hengelo bijvoorbeeld de praktijkondersteuners voor psychische zorg aan kinderen. We willen nu een ruim en functioneel gebouw neerzetten waarin het prettig werken is. Het samengaan bevordert ook de samenwerking tussen de verschillende disciplines in de gezondheidszorg. Het is de bedoeling dat op termijn ook de apotheek er bij komt, en later misschien ook nog een diëtist of een podotherapeut. Voor de mensen in Hengelo is het ook prettig als als alle disciplines uit de zorg op één plek zitten.”

De praktijken blijven wel zelfstandig in het nieuwe centrum. Janssen: ,,Dus iedere huisarts houdt zijn eigen patiënten.”

Optie

De initiatiefnemers hebben het grootste deel van het perceel gekocht. Op de rest hebben ze een optie die vijf jaar in stand blijft. ,,Dat hebben we gedaan om in de toekomst nog te kunnen uitbreiden.”

Hoe veel het nieuwe centrum kost, kan Janssen nog niet zeggen. ,,Dat hangt er onder meer vanaf hoe groot het precies wordt. Dat is nog niet helemaal zeker. We hebben de financiering ook nog niet helemaal rond. Maar we hopen het binnen twee jaar neer te kunnen zetten.”

Vliegwieleffect