Plan: tijdelijke uitbreiding azc Winterswijk met 100 plaatsen

Of Winterswijk op het verzoek van het COA ingaat, is nog niet beslist. Volgens Schepers is draagvlak onder bewoners daarvoor ‘heel belangrijk’.



Het COA is overal in het land op zoek naar extra opvangplaatsen omdat bestaande azc’s zo goed als vol zitten. In totaal zijn pakweg 5000 extra plaatsen nodig. Oorzaken zijn een lichte toename van het aantal asielaanvragen en een langzamere doorstroming vanuit de azc’s. Momenteel wachten 5600 statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) op een woning. Door de maatregelen rond corona en de schaarste op de woningmarkt, heeft de doorstroom vertraging opgelopen.



Per wanneer en voor hoelang het COA de extra plaatsen in Winterswijk wil, is nog niet bekend. Bij het COA was dinsdag niemand bereikbaar voor een toelichting.