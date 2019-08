Plan: verkeer op A12 scheiden in strijd tegen files

Borculose stoommachi­ne genomi­neerd voor Gouden Gelderse Roos

27 augustus BORCULO - De in 2016 op het pleintje voor het Brandweer- en Stormrampmuseum in Borculo in een glazen paviljoen tentoongestelde oude stoommachine is genomineerd voor de tweejaarlijkse erfgoedprijs de Gouden Gelderse Roos.