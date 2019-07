Plan voor groot zonneveld bij Langerak

De zonnepanelen zijn gepland in het gebied tussen het bos en de Keppelseweg, tegen de grens van het dorp. De helft van de benodigde grond wordt bezet met zonnepanelen. De rest van de benodigde grond wordt gebruikt voor de zogenoemde landschappelijke inpassing van het zonneveld.



Het beoogde zonneveld levert ongeveer 7,66 MWp. Dat is volgens de gemeente Doetinchem voldoende stroom voor ruim 2400 woningen. Het is de bedoeling dat de zonnepanelen maximaal dertig jaar blijven staan. De grond wordt voor deze periode gepacht.



De aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt de komende tijd getoetst door de gemeente Doetinchem. Het kan nog enkele maanden duren voor het besluit valt of de gemeente akkoord gaat met de plannen. Eerder was al bekend dat een aantal buurtbewoners niet gelukkig is met de komst van het zonneveld.



,,We zijn bang dat dit zonnepark ten koste gaat van het coulissenlandschap en goede landbouwgrond”, vertelde Ine Haanappel namens een groepje bewoners van Langerak eerder in deze krant.