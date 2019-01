Plan voor Prison Escape in De Kruisberg

Prison Escape is een spel waarbij deelnemers worden opgesloten als gevangenen in een gevangenis en daaruit, aan de hand van opdrachten, moeten ontsnappen. ,,De deelnemers zijn uiteindelijk de held van het verhaal", zegt Rik Stapelbroek, die samen met zijn zus Rowan de directie vormt van Real Life Gaming, de organisatie achter Prison Escape. Het spel zat twee jaar in de Noordsingelbajes in Rotterdam en zit nu voor het derde jaar in in De Koepel, de voormalige gevangenis in Breda.