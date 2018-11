Plan voor vierde zonnepark voor Lochem

Onlangs zijn omwonenden en ondernemers op bedrijventerrein Aalsvoort geïnformeerd over de plannen van TPSolar. Het beoogde park komt aan de Kanaaldijk vlak in de buurt van de motorcrossbaan, tussen de Berkel en het Twentekanaal. Stephan Roijers verwacht niet dat er bezwaren worden ingediend tegen de voornemens van de ontwikkelaar. ,,De dichtstbijzijnde boerderij ligt op ongeveer 270 meter, dus dat is nog een behoorlijke afstand’’, aldus Roijers. Bedoeling is overigens dat TPSolar de grond gaat kopen in plaats van pachten zoals ook vaak gebeurt in dit soort situaties.