Plan voor vijfde zonnepark in Lochem

Burgemees­ter sluit drugsloods achter winkelpand in centrum van Vorden

12:20 Burgemeester Marianne Besselink heeft een loods aan de Zutphenseweg 15 in Vorden voor 12 maanden gesloten. Eind januari werd in de loods een grote hennepkwekerij aangetroffen. Volgens de burgemeester van Bronckhorst was er sprake van ernstig brandgevaar, waarmee de veiligheid van buurtbewoners in het geding had kunnen komen.