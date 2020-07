Plan voor windmolen langs N18 bij de Bijenkamp in Eibergen stuit op kritiek

Ervaren horeca-duo lyrisch over potentie Wapen van Heeckeren

6:54 HUMMELO - De eerste keer dat Michel Vos (35) het Wapen van Heeckeren bezocht, was hij direct overtuigd van de potentie van de voormalige boerderij-herberg bij Hummelo. Na een tweede bezoek met horeca-partner Marjo Out (52) wisten ze het zeker: ,,Dit is waar we naar zochten.”