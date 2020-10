Plan voor windmolenpark in groene gebied langs Oude IJssel bij Doetinchem

,,Wij hebben eind vorig jaar een ‘principeverzoek’ ingediend voor het windpark en gevraagd of Doetinchem in basis bereid is te kijken of dit mogelijk is’’, zegt Jorick Messink van Green Trust, mede-initiatiefnemer van het windmolenplan.



Doetinchem bevestigt de vraag om mee te werken aan de bouw van windturbines binnen de gemeentegrenzen. ,,Het klopt dat er in Doetinchem een principeverzoek ligt voor de plaatsing van windmolens op Doetinchems grondgebied. Het college moet hier nog een besluit over nemen, dat volgt binnen nu en twee weken’’, aldus een gemeentewoordvoerder.