Plan voor zonnepark Zieuwent kan tóch doorgaan: raad Oost Gelre komt terug op eerder besluit

De Schutterij laat Geesteren feesten: ‘Je moet als schutter wel wat kunnen om erbij te mogen’

GEESTEREN - Als de vaandelzwaaiende schutters hun kunstje zaterdagmorgen hebben vertoond met de traditionele rondgang door het dorp, kan het Schuttersfeest in Geesteren beginnen. Maar zonder zorgen over het eigen voortbestaan is de organiserende Schutterij niet. „Als de school verdwijnt hebben we een probleem.”

19 september