‘Plannen van Lochem om in woonbehoefte van eigen inwoners te voorzien zijn achterhaald’

Kippenboe­ren knokken bij Hof voor kans op compensa­tie na fipronil-affaire

6 december Failliete pluimveebedrijven, miljoenen geruimde kippen, een slordige honderd miljoen euro schade en leed, veel leed. De fipronil-affaire, waarbij het Barneveldse bedrijf Chickfriend een verboden schoonmaakmiddel in de strijd tegen bloedluis gebruikte, leidde tot een Europese crisis in de kippen- en eiersector. Maandag staan 111 gedupeerde kippenboeren tegenover de Staat voor het Hof in Den Haag. ,,Maar ik heb er weinig vertrouwen in, van de Staat ga je het niet winnen’’, zegt pluimveehouder Helmus Torsius uit Putten.