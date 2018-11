Plannen voor 27 zonneparken in Berkelland, maar molens nodig

video Botresten gevonden in bosperceel in Hummelo, politie bewaakt plaats delict

9:34 HUMMELO - In een bosperceel op de hoek van de Zomerweg en de Zutphen Emmerikseweg in Hummelo zijn dinsdag botresten gevonden. Sinds het begin van de avond is de politie hier bezig geweest met een groot onderzoek.