Orangerie De Pol lanceert eigen ‘kookspel­le­tje’ voor op de telefoon

13:14 DOETINCHEM - Orangerie De Pol in Doetinchem heeft een eigen applicatie ontwikkeld voor de telefoon of een tablet waarin mensen een kookspel kunnen spelen. Het doel van het spel is om alle ingrediënten voor een bepaald recept op tijd te verzamelen. Lukt dat, dan krijgt de speler toegang tot het ‘geheime recept’ zodat hij of zij thuis in de keuken aan de slag kan.