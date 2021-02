Planten sorteren, inpakken en versturen, dat doen ze bij Heutinck nu aan de Needseweg

OM eist weer half jaar cel voor dodelijk ongeluk Eibergen: ‘Als je met je telefoon zit te pielen, mag je niet wegkomen met een taakstraf’

19 februari EIBERGEN/ARNHEM – Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep opnieuw zes maanden cel tegen de 49-jarige Toos J. uit Zutphen, die in 2018 in Eibergen een 71-jarige fietster doodreed. De rechtbank legde haar eerder 240 uur taakstraf op. Het OM vindt dat te laag.