‘Plantenolie’ in plaats van diesel maakt Achterhoekse Arriva-bussen 90 procent schoner

EIBERGEN - Afgewerkte plantaardige oliën en vetten als grondstof, in plaats van aardolie. De bussen van Arriva in de Achterhoek en de regio Rivierenland rijden sinds dit voorjaar op HVO in plaats van op diesel. HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oil. Dat zorgt voor 90 procent minder uitstoot.

Het verminderen van de CO2-uitstoot is niet te zien of te ruiken voor overige verkeersdeelnemers. Ook als passagier merk je er niks van: de bussen rijden op dezelfde manier. Arriva is dermate blij met het duurzame resultaat, dat de bussen ‘groen’ zijn bestickerd om te laten merken wat er is veranderd. Aan drie kanten prijkt op elke bus het HVO-logo. Passagiers kunnen over de ins en outs van de alternatieve brandstof lezen op een flyer die in de bussen beschikbaar is. Met als extra effect dat als je dat infoblad na lezing in de grond stopt, er op die plek bloemen opkomen. Het verminderen van de CO2-uitstoot is niet zichtbaar.

Over vier jaar CO2-neutraal

Arriva wil uiterlijk in 2025 helemaal CO2-neutraal zijn. De overgang op duurzame brandstof zoals HVO in de bussen in de regio Achterhoek/Rivierenland is in dat proces een grote stap. Er staat nog meer nieuws op stapel: vanaf december zet Arriva in samenwerking met de provincie Gelderland tien nieuwe waterstofbussen in.

Al eerder ervaring met HVO

Arriva heeft eerder al ervaring opgedaan met het gebruik van HVO. De brandstof wordt al enige tijd structureel gebruikt in de bussen van de vestiging Oosterwolde in Friesland en in de Arriva-bussen die de landside service bieden op Schiphol. Verder doet Arriva een HVO-proef met twee GTW treinen in Noord Nederland. De 18 nieuwe WINK-treinen in het noorden rijden daarnaast ook allemaal op HVO. Dit jaar zet Arriva Nederland in totaal 5,7 miljoen liter HVO in. Dit levert een besparing op van ruim 18 miljoen kilogram CO2 ten opzichte van diesel.

Volledig scherm In andere Arriva-regio's wordt al langer op HVO gereden. © Liesbeth Oelen / PR Arriva