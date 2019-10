Plas-stickeractie ondernemers brengt oplossing in zicht voor hoge nood in Winterswijk

,,Zo. Dat lucht op”, zegt vakantieganger Elly Kootstra (69) als ze van het toilet in de Hema afkomt. In haar woonplaats Heerenveen gaat ze ook altijd even naar de wc in de Hema. Het is in het Winterswijkse winkelhart de enige plek waar je zonder wat te gebruiken naar het toilet kunt. Het kost wel 50 cent, maar je krijgt een bonnetje dat je later bij een aankoop kan inwisselen bij de kassa. Het loopt af en aan bij de toiletten.



Het altijd drukke winkelcentrum van Winterswijk heeft straks meer plekken waar je voor je behoefte terecht kan. Een enquête onder de winkeliers en horeca-ondernemers heeft tien gegadigden opgeleverd, die wel een sticker op de deur willen met als teken 'hier mag je plassen'.