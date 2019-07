‘Plastic flesje kan al akkerbrand veroorzaken’

De afgelopen week ontstonden er twee akkerbranden in de Achterhoek, vorige week in Winterswijk en eergisteren in Doetinchem. In beide gevallen brandden grote delen van de uitgedroogde percelen af. In Winterswijk ging het om een stuk van ruim acht hectare, voornamelijk grond waarop graan werd verbouwd. Ook een klein deel van een bos viel ten prooi aan het vuur. In Doetinchem stond maandag een weiland in brand, hier ging twee hectare grasland verloren door de vlammen.



Dat er twee weide- of akkerbranden in de regio zijn in minder dan een week tijd is opvallend, vindt ook de VNOG. ,,Maar behalve de droogte zien wij geen enkel verband”, zegt woordvoerder Spijkerman. Volgens hem is van beide branden de oorzaak onduidelijk. In Winterswijk was vorige week een combine aan het werk op de akker en wordt vermoed dat het vuur hier omheen was ontstaan, maar daar is Spijkerman nu niet meer zo zeker van. Ook in Doetinchem is niet bekend waar het vuur is begonnen.



Belangrijker vindt Spijkerman dat er geen mensen of dieren gewond zijn geraakt. Zoals in Doetinchem, waar een kudde koeien direct in veiligheid is gebracht door één van de blusteams.