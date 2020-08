Plastic flesjes water van Winterswijkse wethouder vallen verkeerd: ‘Gemiste kans’

Schepers geeft ruiterlijk toe dat de plastic flesjes water geen goed idee was, achteraf bezien. ,,We wilden een gebaar maken, maar plastic flesjes was een foute keus.” Ze kreeg vanmorgen wel veel hartelijke en warme reacties.



,,Mensen vinden het heel fijn dat de gemeente het niet bij woorden laat, maar nu ook daden laat zien.’’ Vorig jaar deelde ze bij de hitte nog ijsjes uit, maar daar is nu vanaf gezien omdat die meteen genuttigd moeten worden.



Ze deelde flesjes uit bij de tehuizen van Marga Klompé in Meddo, Pronsweide, Prins Hendrikhuis, De Berkhof, Pelkwijk en Vredense Hof. Met deze actie wilde ze de bewoners en het personeel een hart onder de riem steken nu het al dagen extreem warm is in ons land.



Thee of bouillon

Volgende week krijgen de mensen van de thuiszorg en de gehandicaptenzorg een gemeentelijke traktatie. ,,Geen flesje water, maar een thee of bouillon. Die worden in het nationaal hitteplan namelijk ook genoemd als goed middel tegen de hitte’’, aldus Schepers.