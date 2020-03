Plat praten in de raadszaal: ‘Een keer per jaar, waarom niet?’

,,Waarom niet één keer per jaar de gemeenteraadsvergadering in het Nedersaksisch houden”, stelt Femia Siero, directeur van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) in Doetinchem.



,,Nedersaksisch – in dit geval het Achterhoeks plat – is de taal van dit gebied. Maar we willen zo'n raadsvergadering in het dialect eigenlijk in alle gemeenten, van de Achterhoek tot Groningen, waar Nedersaksisch wordt gesproken.”