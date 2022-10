Platpraot’n voor scholieren: Russisch sprookje in Nedersaksisch dialect

EGVV gaat voor de top zes, maar: ‘Het wordt niet makkelijk’

GELSELAAR - EGVV speelt sinds vorig seizoen op de zaterdag. De ploeg kwam er toen achter dat er een aantal goed voetballende ploegen in de vierde klasse zit. Ruime nederlagen werden afgewisseld met af en toe een overwinning. Dit seizoen is de doelstelling duidelijk. „We willen in de vierde klasse blijven”, zei trainer Tom Hofman zaterdag na de 2-1 nederlaag thuis tegen FC RDC.

3 oktober