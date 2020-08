Plattelandsgemeente Berkelland wordt lid van proefboerderij De Marke

De Marke was eigendom van de universiteit in Wageningen. De proefboerderij wordt verzelfstandigd en gaat verder als innovatiecentrum voor kringlooplandbouw, in de vorm van een boerencoöperatie. Ook maatschappelijke organisaties, overheden en burgers kunnen lid worden. Aan de Achterhoekse gemeenten is gevraagd of ze willen participeren met een gezamenlijk kapitaal van 100.000 euro.

Leefbaar platteland

Deelname aan een coöperatie is volgens Berkelland geen kerntaak, maar voor De Marke maakt de gemeente een uitzondering. Ze ziet het lidmaatschap als middel om haar eigen doelen te bereiken voor een vitaal en leefbaar platteland. ‘Onze opgave is om een economisch gezonde, ecologisch duurzame en maatschappelijk gewenste landbouwsector te krijgen’, schrijft het college van B en W in een voorstel aan de gemeenteraad. ‘Deze is essentieel voor een toekomstbestendige voedselvoorziening in Nederland. Hiervoor is kennis nodig die we via De Marke kunnen krijgen.’

Stikstofdiscussie

De Marke is internationaal koploper op het gebied van kringlooplandbouw. Volgens de gemeente is het belangrijk om de proefboerderij juist in deze regio te houden. ‘De Marke is het laatste melkveeproefbedrijf in Nederland op zandgrond, de grondsoort waar de duurzaamheidsvraagstukken het meest knellend zijn. Vooral in de stikstofdiscussie zijn cijfers en metingen in de praktijk onontbeerlijk.’

De gemeenteraad neemt in september een besluit.