Pleidooi in Aalten voor klein nood-AZC of andere crisisopvang van vluchtelingen

AALTEN - Aalten mag wel een stap extra zetten als het gaat om de opvang van vluchtelingen. Althans, dat vinden drie politieke partijen in de gemeenteraad. Ze vragen het gemeentebestuur om een plek te vinden voor een klein nood-azc of kleinschalige crisisopvang voor asielzoekers en statushouders.

De drie partijen, ChristenUnie en D66 (oppositie) en de Progressieve Partij (coalitie), willen dat het gemeentebestuur zelf actief op zoek gaat naar een locatie voor deze noodopvang voor vluchtelingen. In eerste instantie zou het moeten gaan om een plek voor een jaar, indien nodig te verlengen tot maximaal twee jaar.

,,Ik kan me niet voorstellen dat er geen enkele locatie te vinden is in de hele gemeente Aalten waar we twintig tot dertig mensen extra kunnen huisvesten”, zegt CU-fractievoorzitter Tobias Holtman

Samen met de twee andere partijen dient hij dinsdag een motie in met het verzoek aan het college om op zoek te gaan naar een geschikte plek.

Dat kan een bestaand leegstaand pand zijn, maar ook een lapje grond zou kunnen voldoen, meent Holtman. ,,Flexwoningen voor statushouders zouden ook heel goed kunnen.”

‘De druk weghalen’

De extra inspanning is nodig vinden de drie partijen nu de asielketen in het land helemaal vol loopt. Het aanmeldcentrum in Ter Apel puilt uit, omdat statushouders niet voldoende kunnen doorstromen. ,,Als alle gemeenten in Nederland een kleinschalige opvang regelen, dan halen we de druk weg”, denkt Holtman.

Of het verzoek om een extra opvanglocatie ook voldoende steun krijgt in de gemeenteraad van Aalten, is nog de vraag. De drie politieke partijen die de motie indienen hebben geen meerderheid. ,,We zullen anderen moeten overtuigen dat dit nodig is.”