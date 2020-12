Plek supermarkt Coop is cruciaal voor toekomst centrum Gendringen

Arrestatie­team voert man geblind­doekt af na bedreiging met mes in woonwijk Zutphen

27 december Het arrestatieteam is vrijdagochtend een woning aan het Laakseveld in Zutphen binnengevallen. In de woning in de wijk achter het ziekenhuis is een man aangehouden en geblinddoekt door de politie afgevoerd.