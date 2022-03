Plek voor 35 oorlogsvluchtelingen in Bronckhorst: ‘Hartverwarmend dat mensen zo meeleven met Oekraïne’

VORDEN - Landgoed De Hooge Weide in Vorden wordt per direct ingericht als noodopvang voor Oekraïners die op de vlucht zijn voor de oorlog in hun eigen land. Dat laat de gemeente Bronckhorst weten. In de groepsaccommodatie is plek voor maximaal 35 mensen.

Omwonenden van De Hooge Weide zijn door de gemeente op de hoogte gebracht.

De opvang bij De Hooge Weide is in eerste instantie tijdelijk. Het plan is de locatie in ieder geval tot eind april te gebruiken voor de instroom van Oekraïners. Wanneer de eerste vluchtelingen in Vorden aankomen, is nog onduidelijk. ‘Het kan deze week starten’, aldus Bronckhorst.

Quote Hartverwar­mend dat mensen in Bronck­horst zo meeleven en verschil­len­de soorten onderdak aanbieden. Gemeente Bronckhorst

‘Wij vinden het hartverwarmend dat mensen in Bronckhorst zo meeleven met de situatie van Oekraïners’, schijft de gemeente in een persbericht. ‘Zij zetten hulpacties op touw en bieden verschillende soorten onderdak aan zoals in huis, in accommodaties, maar ook in gebouwen die geschikt gemaakt kunnen worden.’

Bronckhorst sluit niet uit dat binnenkort meer opvanglocaties in de gemeente aangekondigd worden. ‘De ontwikkelingen in Oekraïne gaan razendsnel, de situatie verandert per dag. Het kan zijn dat komende tijd nog andere wat grotere accommodaties beschikbaar komen in Bronckhorst voor vluchtelingen uit het land'.

De Betteld

Naast Oekraïners worden in Bronckhorst ook jonge asielzoekers uit andere landen opgevangen. Zij zijn momenteel op vakantiepark De Betteld in Zelhem gehuisvest. Het gaat hierbij om vijftig jonge asielzoekers van 13 tot en met 17 jaar uit landen als Jemen, Iran, Irak en Eritrea. Deze groep blijft tot eind maart in Zelhem.

Of De Betteld zich straks ook opwerpt voor opvang voor oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne, is niet bekend.