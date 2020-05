Plofkraak op geldautomaat: veel schade maar geen buit in Oeding

OPROEP Doe mee! Stuur een selfie met je zelfgemaak­te mondkapje naar ons toe!

11:52 Vanaf 1 juni ontkom je er niet meer aan in het openbaar vervoer, maar ook op straat zie je ze steeds vaker: mondkapjes. Heb je er al een? Of ga je er zelf een maken voor je gezin, voor je oma of je buurvrouw? Stuur ons een selfie met je mondkapje en wie weet zie jij jezelf terug in de Stentor!