Plofkraak shockeert Doetinchem: ‘Dit verwacht je in Amsterdam of Rotterdam. Toch niet hier bij ons’

Doetinchem opge­schrikt door explosie van plofkraak: enorme ravage aan de Houtsma­straat

8:20 DOETINCHEM - Aan de Houtsmastraat in Doetinchem is donderdagavond een plofkraak gepleegd op een pinautomaat van de ABN Amro. Dat gebeurde rond 23.15 uur. De explosie was tot in de verre omtrek van de kraak te horen. Veel mensen zaten rechtop in bed door de knal, lieten ze op social media weten. 'Heel Doetinchem heeft deze knal gehoord', schrijft een ander.