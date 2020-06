Plofkraak vlak over de grens: daders gevlucht op brommer, zoektocht met politieheli

Hardloper Henk Harenberg na 37,5 uur eindelijk in Amsterdam

14:31 EIBERGEN/AMSTERDAM - Eibergenaar Henk Harenberg is na 160 kilometer en ruim 37,5 uur hardlopen maandag aan het einde van de middag in Amsterdam aangekomen. „Het ging goed, maar dit ga ik nooit weer doen. Al is ‘nooit’ een heel betrekkelijk begrip.”