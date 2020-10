Plots zitten 31 Achterhoekse gesloten restaurants met allemaal wild: ‘Dat gaat de vriezer in’

2020 moest een feestelijk jubileumjaar worden. Voor de 40ste keer zouden de Achterhoekse wildrestaurants wekenlang hun zaken vol hebben, met klanten die specifiek voor de hazenpeper of dat mooie stukje reerug komen. Een frisse herfstwandeling en dan met een goede maaltijd en een rood wijntje bij de kachel. „Dat is nu even anders”, weet Carina de Groot, projectcoördinator van ‘Wild eten in de Achterhoek’.



Maandag werd bij Hotel Bakker in Vorden als seizoensopening de wildvlag gehesen. Maar die kon – bij wijze van spreken – amper een dag later alweer neer. De nieuwste maatregelen in de bestrijding van het coronavirus betekenen voor de 31 deelnemende restaurants vooral een berg annuleringen.