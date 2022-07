Plotseling overleden: Henk Steinvoort (66), de man achter veel evenementen op Veluwe en in Achterhoek

Henk Steinvoort, organisator van veel evenementen in de Achterhoek en de Veluwezoom, is woensdag overleden op 66-jarige leeftijd.

De door hem georganiseerde Montmartre markt, die dit weekend in het Gelderse Laren zou worden gehouden, is om die reden afgelast. Over andere geplande markten, zoals bij kasteel Rosendael in Rozendaal, volgt later meer informatie.

Henk Steinvoort woonde in Hummelo. Hij overleed woensdag 13 juli aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij was nog maar net met pensioen. Begin juni nam hij afscheid als beleidsmatig coördinator in het Warnshuus in Warnsveld.

Oikos

Veel mensen kennen hem van het vroegere jongerencentrum Oikos in Dieren of van carnavalsvereniging De Nölers. Steinvoort organiseerde veel evenementen als de Zomerfeesten aan de IJssel, Montmartre- en kasteelmarkten.

Woensdag 20 juli tussen 20.00 uur en 21.00 uur is er de mogelijkheid afscheid te nemen in het crematorium in Dieren aan de Imboslaan 6.

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

