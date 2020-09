Plus in Silvolde bezorgt dubbel zoveel aan huis door quarantaine

Rekken in rep en roer om flink gaslek: bewoners uren hun huis uit

2 september REKKEN - Aan de Lindevoort in in Rekken zijn woensdagmiddag brandweerhulpverleners en technici van netbeheerder Liander urenlang in touw geweest voor een gaslek. Dat was ontstaan bij graafwerkzaamheden voor het glasvezelnet.