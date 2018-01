Poep op de muur en autobanden lek; gezin al twee jaar getreiterd door buurtgenoot

Ook woningcorporatie Sité is betrokken bij het zoeken naar een oplossing; het gezin heeft een koophuis maar de overlastgever is een huurder bij Sité. ,,Wij vinden de situatie erg vervelend en hebben hier aandacht voor, want we vinden het belangrijk dat ook de buren van onze huurders prettig wonen’’, zegt woordvoerder Ester Helming. Wel is volgens Sité de politie aan zet. ,,Die kan concrete maatregelen nemen om de overlast te stoppen. Uiteraard houden we contact met de wijkagent zodat we samen kunnen kijken of er verdere stappen nodig zijn.’’



Het gezin wacht dit niet af en heeft inmiddels camera's op en rond het huis opgehangen. Binnenkort volgen camera's die nachtbeelden kunnen maken. ,,Zo willen we genoeg bewijs verzamelen om de man eindelijk te kunnen stoppen’’, zegt de vrouw.



Aan de bewoner van de De Gaullestraat die beschuldigd wordt van de overlast is geprobeerd een reactie te vragen, maar de man reageert thuis niet op herhaaldelijk kloppen, aanbellen en roepen. Een telefoonnummer heeft hij niet.



De volledige naam en het adres van het Doetinchemse gezin zijn bekend bij de redactie.