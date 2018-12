‘Poepgooier’ uit Doetinchem krijgt taakstraf en moet behandeld worden

video Terugkeer­con­cert Normaal in recordtijd uitver­kocht

12:12 LOCHEM/ HUMMELO - Het concert Olderwets Høken waarmee Normaal terugkeert op de planken, is vrijdag binnen een half uur uitverkocht geraakt. Even voor 10.30 uur waren alle 17.500 kaarten voor de show in Lochem weg. Nooit eerder was een show van Normaal zo snel uitverkocht.