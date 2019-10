Polar Bears weigert te spelen tegen BZC na vijfvoudige kaakbreuk in oefenduel

Polar Bears komt zaterdag niet in actie tegen BZC. De Edese waterpoloclub weigert te spelen omdat speler Simon van der Jeugt vorige maand in een oefenduel zijn kaak op vijf plaatsen brak, na een duel met BZC-speler Filip Kljajevic.

Voor de Belg Van der Jeugt (22) sloeg het noodlot op 26 september toe. In een oefenduel met BZC uit Borculo werd in een duel zijn hoofd onder water getrokken, waarna zijn tegenstander hem een kniestoot toediende. Zo luidt althans de lezing van Polar Bears.

Na een bezoek aan het ziekenhuis leek er in eerste instantie weinig aan de hand, maar een latere diagnose wees uit dat zijn kaak op vijf plaatsen was gebroken. Rob van de Blaak, de technische topsportcoördinator van Polar Bears, vertelt dat hij sindsdien druk met de zaak in de weer is. ,,Allereerst met Simon. We hebben hem zo goed mogelijk opgevangen, hij was nog niet geacclimatiseerd. Nu is hij bij zijn ouders in België, vast voedsel krijgt hij bijna nog niet naar binnen. Hij is zes kilo afgevallen.”

Van de Blaak nam contact op met BZC, met het verzoek om maatregelen tegen de betreffende speler te nemen en hem in het competitieduel dat morgen op het programma stond niet te laten meespelen.

Tuchtzaak

,,BZC ging niet op ons verzoek in en stelde dat er geen opzet in het spel was. Onbegrijpelijk, voor iedereen was duidelijk dat dat het geval was. De speler werd door de arbiter uit het water gestuurd. Ik zocht meerdere keren contact met BZC, maar ze bleven bij hun standpunt. De zaak ligt nu bij de KNZB. Donderdag speelt een tuchtzaak.”

BZC-hoofdcoach Klaas Zwaan geeft aan de ‘kwestie te betreuren.’ Volgens Zwaan is er na het incident zowel op trainers- als bestuurlijk niveau over de kwestie gesproken. Beide partijen wisten elkaar echter niet te vinden. Belangrijkste struikelblok: het meespelen van Kljajevic in het duel met Polar Bears. ,,Maar wij gaan niet tegen onze speler zeggen dat hij niet kan spelen’’, aldus Zwaan.

Geen opzet

Volgens de BZC-trainer was er van opzet immers geen sprake. ,,Bij Polar Bears zien ze het voorval als een bewuste actie, maar wij zien het als een ongeluk. Zoals dat helaas kan gebeuren in een contactsport als waterpolo. Filip heeft ook gezegd dat er van opzet geen sprake was. Hij is een fysieke speler, maar niet iemand die spelers met opzet blesseert. En zeker niet in deze mate.’’

,,Het ging om een duel in de aanval. Daarbij was de kaak van de jongen betrokken. Maar om welke ledematen van Filip het precies ging, dat weet ik niet. Wat er feitelijk gebeurd is, kan ik ook niet zeggen. Het ging zo snel. Ze kwamen in duel met elkaar. Dat gebeurt soms bij waterpolo.’’

Tuchcommissie

Ook de tuchtcommissie van KNZB zag volgens Zwaan enkele weken geleden onvoldoende bewijs om Kljajevic vanwege een bewuste actie te schorsen. ,,Maar blijkbaar kun je ook zelf een tuchtzaak aanspannen. Daar beroepen zij zich nu op. De tuchtcommissie vond het te kort dag om nu een beslissing te nemen. Zij zagen ook geen aanleiding om Filip voorlopig te schorsen. Aanstaande donderdag wordt de tuchtzaak behandeld.’’