Politici woest over ‘bouwkaveldeal’ aan Brinkweg in Eibergen: ‘Dit is verkapte vorm van staatssteun aan een agrarisch bedrijf’

Wethouder Maikel van der Neut (CDA) spreekt van een ‘unieke kans’ voor het buitengebied. Als de boer zijn bedrijf aan de Brinkweg in Eibergen niet uitbreidt maar vertrekt naar elders, dan maakt hij de weg vrij voor een kavelruil van 200 hectare die doorwerkt tot in Borculo en Ruurlo. 25 agrariërs krijgen hun land dichter bij hun boerderij. Dat scheelt duizenden kilometers aan vervoer, er komt veel minder CO2 vrij en de koeien kunnen vaker in de wei. Een enorme milieuwinst, volgens het Berkellandse college, en reden genoeg om het plan voor vier nieuwe woningbouwkavels in de buurtschap Het Loo goed te keuren.

Woest over het plan

Een deel van de politiek is woest over het plan. „Ik vraag me af of ik me zorgen moet maken over de gemoedstoestand van deze wethouder”, reageerde PvdA-raadslid Hans Pelle woensdagavond in de raadscommissie Ruimte. „Is het een taak van de gemeente om financiële tekortkomingen te compenseren met huizen, zodat bedrijfsverplaatsingen naar elders kunnen doorgaan? Dit gaat niet om kavelruil, maar om het realiseren van bouwkavels. Het is een verkapte vorm van staatssteun aan dit agrarische bedrijf.”