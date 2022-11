Politie: aanwijzing dat vermiste Achterhoeker Wico slachtoffer van misdrijf is

BORCULO - Achterhoeker Wico van Leeuwen, spoorloos sinds medio mei van dit jaar, is vermoedelijk verdwenen als gevolg van een misdrijf. Dat bleek dinsdagavond in Opsporing Verzocht , waarin voor de tweede week op rij aandacht was voor de raadselachtige verdwijning van de 48-jarige Borculoër.

In het opsporingsprogramma op de landelijke tv werd gezegd dat de politie ‘aanwijzingen heeft dat Wico van Leeuwen slachtoffer is van een misdrijf’. Het is een nieuwe wending in de vermissingszaak, want eerder werd alleen nog het scenario van een mogelijk misdrijf opengehouden.



Welk aanwijzingen er zijn voor een misdrijf en hoe de Achterhoeker precies vermist zou zijn geraakt, is niet gezegd. De politie zegt wel nog altijd ‘ernstige zorgen’ te hebben over het lot van de man uit Borculo. Waarschijnlijk is hij niet meer in leven. Een team van twintig rechercheurs werkt aan de vermissingszaak.

Vorige week kwam de verdwijning van Van Leeuwen voor het eerst aan de orde in Opsporing Verzocht. ,,Sindsdien hebben we vijftien tips gekregen. We zijn volop bezig alle aanwijzingen daaruit uit te zoeken”, aldus politiewoordvoerder Jennifer Schoorlemmer.

Doorzoekingen tevergeefs

Afgelopen week is voor de tweede keer een doorzoeking gedaan van de woning aan de Heerlijkheidstraat in Borculo, de laatst bekende verblijfplaats van Van Leeuwen. In het huis zou regelmatig ruzie zijn.

Die doorzoeking heeft wederom niks opgeleverd, net als een eerdere doorzoeking van een huis aan de Pagendijk in dezelfde plaats en het zoeken in een vijver in Eibergen. Van Leeuwen is het laatst in leven gezien in Enschede. Sinds 17 mei dit jaar is geen teken van leven meer van hem vernomen.

Onduidelijk blijft dus nog wat er sindsdien met Van Leeuwen is gebeurd en in welke kringen hij zich heeft begeven, die hebben geleid tot het misdrijf waar de politie aanwijzingen voor heeft.

Mensen met tips of informatie over deze vermissingszaak, wordt nog altijd gevraagd die door te geven aan de politie via het telefoonnummer 0800-6070.