Politie achterhaalt 17-jarige die met taser dreigt in Aalten en pakt twee tieners met illegale messen op

met video Tactus verbouwt tbs-kli­niek in Rekken voor nieuw gebruik

REKKEN - In opdracht van Tactus Verslavingszorg is begonnen met de verbouwing van het complex van de voormalige tbs-kliniek Oldenkotte. In maart hoopt Tactus de eerste cliënten op de nieuwe locatie welkom te heten. „Van heel erg gesloten krijgt het gebouw hier een veel opener karakter.”

1 september