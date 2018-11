Politie: bosje buiten zoekcirkel bij speurtocht naar vermiste dakloze

Het bosje waar de botten lagen is letterlijk aan de overkant van de weg van Het Passion, het tijdelijke verblijfhuis waar Homma logeerde toen hij vermist raakte. De afstand tussen Het Passion en het bosperceel is amper 200 meter.



,,Destijds zijn afwegingen gemaakt door de collega's over het gebied waarin naar Homma gezocht ging worden. Het bosperceel was daar geen onderdeel van’’, zegt Plant over de periode vanaf april 2010, toen Homma spoorloos verdween. ,,Waarom dat zo was kunnen we niet meer precies achterhalen, maar het heeft in ieder geval te maken met de omstandigheden van zijn vermissing, bijvoorbeeld dat er geen rekening werd gehouden met een misdrijf.’’