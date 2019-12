Politie denkt aan drugs als aanleiding voor schietpartij in Doetinchem

Waar het precies om gaat – bijvoorbeeld een mislukte deal of andersoortige drugsruzie – meldt de politie niet. Wel is duidelijk dat de donkere Volkswagen Golf van waaruit die zondag rond 18.30 uur is geschoten op het slachtoffer, eerder die week vermoedelijk geparkeerd stond aan de Leerinkstraat, nabij de kruising met de Mullerstraat. Dit is ook het punt waar buurtbewoners die betreffende zondag schoten hebben gehoord en gezien. Er werd gevuurd vanuit een donkere Golf op een blauwe Suzuki, waarin het slachtoffer zat.



Dit slachtoffer is een 22-jarige man uit Gouda, hij werd meerdere keren werd geraakt in zijn bovenlichaam. Doordat geen vitale delen werden geraakt raakte de Gouwenaar niet levensgevaarlijk gewond. De politie ziet hem vooralsnog niet als verdachte in deze zaak.