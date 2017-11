Politie: 'Dodelijke aanval met hamer in Winterswijk was een gerichte actie'

Hij overleed maandag als gevolg van de aanval.'Op dit moment zijn er geen aanwijzingen in het onderzoek dat het in deze zaak om een willekeurig slachtoffer gaat', aldus de politie op haar website. Welke informatie de politie heeft dat het om een gerichte actie gaat wil ze niet zeggen, in het belang van het onderzoek.

De zoon van het slachtoffer vertelde eerder bij Hart van Nederland in het duister te tasten over het motief van de dader. Hij zei dat zijn vader met niemand problemen of ruzie had en bij niemand in het krijt stond. Het leek erop alsof Lulaj uit het niets was aangevallen.

Duits

De politie is met 25 rechercheurs op zoek naar de dader, en naar de auto met Duits kenteken BO - ..7777 waarin hij reed. Die zoektocht is nu ook uitgebreid door een getuigenoproep in het Duits te verspreiden. Dit vanwege het Duitse kenteken en omdat er in de grensstreek mensen wonen die vooral Duits spreken.