Politie dringend op zoek naar Tim (34) uit de Achterhoek: ‘We vrezen voor zijn leven’

Politie rolt grote wietkweke­rij op in Dinxperlo: ‘Schrikken zo groot en professio­neel’

29 oktober DINXPERLO - In een pand aan de Meniststraat in Dinxperlo is donderdagmiddag een wietkwekerij opgerold. De kwekerij werd gevonden in het voormalige gebouw van de KNOBO (Knopenfabriek Bolland).