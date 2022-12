Politie duwt brandende auto weg in Doetinchem om andere wagens te sparen

met video Nepsneeuw­bui daalt neer op drukbe­zocht Zutphens Winterfes­tijn, maar zijn die kunstvlok­ken wel goed voor het milieu?

Het Winterfestijn beleeft zijn vuurdoop in Zutphen. Ondernemers zijn er blij mee. Want het centrum is tjokvol bezoekers en die genieten volop. Er is deze zondagmiddag van alles te beleven in de Hanzestad. Er staan kerstkramen en mensen kunnen genieten van livemuziek, straattheater en kinderattracties. Op de Groenmarkt wordt geschaatst op een kunststof ijsbaan. De sfeer is feestelijk. In de straten branden duizenden lampjes. En er valt zelfs een sneeuwbui.

11 december