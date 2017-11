Politie en Polizei bundelen krachten tegen inbreker

De Nederlandse en Duitse politie gaan vanaf volgende week gegevens over woninginbraken samenvoegen en voor elkaar inzichtelijk maken op een interactieve kaart. Daarmee moeten rondreizende bendes beter aangepakt worden.

Het project is een samenwerking tussen de Nederlandse eenheden Oost-Nederland en Noord-Nederland en de Duitse dienders uit Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen.

Zij verzamelen gegevens als pleegplaats, pleegtijdstip, werkwijze en gemaakte buit en slaan dat op in een gezamenlijke database. Op basis daarvan wordt een kaart gemaakt. Die biedt de politie de mogelijkheid inbrekers die op verschillende plekken actief zijn te herkennen en inbraken aan elkaar te koppelen.

Het afgelopen jaar werkten de politiediensten ook al samen, zegt Rinus van der Craats, projectleider van de Nederlandse politie. ,,Dat was eigenlijk een proeftijd waarin we samen een systeem hebben ontwikkeld waarin de gegevens goed verwerkt kunnen worden. Ook hebben we alle problemen rond wetgeving opgelost. Vanaf 1 december begint het echte werk. Dan beginnen we door eens per twee weken alle woninginbraken over te zetten in de internationale databank.’’

Resultaten

In het afgelopen proefjaar hebben de twee politiekorpsen al concreet winst geboekt. Door de samenwerking tussen korpsen uit verschillende regio’s en eenheden zijn zes internationale bendes opgerold en zo’n 120 woninginbraken opgelost. ,,Het merendeel daarvan in Duitsland, maar er lopen nu nog twee onderzoeken rond inbraken in Nederland’’, zegt woordvoerder Marco Ellermann van de Duitse politie.

​Volgens Jörg Böckstiegel, de Duitse evenknie van projectleider van de Nederlandse politie Van der Craats, hadden die zaken nooit opgelost kunnen worden zonder samenwerking met de Nederlandse politie.

,,We weten al vele jaren welke inbrekers er bij ons bekend zijn en hoe ze te werk gaan. De Nederlandse politie weet dat over hun grondgebied. Maar door onze afzonderlijke werkwijzen waren we niet in staat om te kijken of die inbrekers ook aan de andere kans van de grens actief waren, terwijl we wisten dat criminelen zich van landsgrenzen niets aantrekken. Door deze gegevens te delen, gaan we dat wel kunnen.’’

Servisch

Tijdens de proef met het bundelen van gegevens over woninginbraken in Nederland en Duitsland, zijn de samenwerkende politiediensten begin dit jaar op het spoor gekomen van een rondreizende Servische roversbende, die verdacht wordt van 53 inbraken op Duits grondgebied.

,,Het oprollen van de Servische bende is een mooi voorbeeld van hoe we veel effectiever kunnen zijn’’, zegt Jörg Bockstiegel van de Duitse politie. ,,In verschillende deelstaten lagen stukjes van een puzzel te wachten om te worden samengevoegd. Een deel van die puzzel ligt ook in Nederland, want criminelen trekken zich niets aan van landsgrenzen.’’

Zes onderzoekers die werkten voor het internationale politieteam kwam de Serviërs op het spoor nadat pleegtijdstippen, werkwijzen en pleeglocaties van tientallen inbraken naast elkaar werden gelegd.

Cruciale rol speelde dat de bende gebruik maakte van huurauto's van het bedrijf Europcar om weg te komen van een pleegplaats. Vervolgens zijn negen verschillende auto's geobserveerd en 22 telefoons afgetapt. De politie vond in hun woningen duizenden sieraden met een waarde van meerdere tonnen.

Bewijsmateriaal

Het hele onderzoek bood genoeg bewijsmateriaal om in maart vier mannen aan te houden. Een vijfde zat op dat moment al gedetineerd vanwege een ander onderzoek. Volgende week moeten de mannen voor de eerste keer voorkomen voor de Duitse strafrechter. Een zesde verdachte is nog voortvluchtig.

Projectleider Rinus van der Craats van de Nederlandse politie denkt dat de bundeling van Nederlandse en Duitse data ook in Nederland delicten kan oplossen.

,,Inbrekers hebben vaak een vaste werkwijze. Als we die werkwijze, samen met andere variabelen, aan beide kanten van de grens kunnen herkennen zijn inbraken veel sneller aan elkaar te koppelen’’, klinkt het hoopvol.

,,En er is een tweede voordeel: als we in de auto van een Duitse verdachte gestolen spullen vinden die in Nederland gestolen blijken, is de kans groter dat we die spullen bij de eigenaar terugkrijgen.’’