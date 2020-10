Politie gaat Achterhoekse bestuurders met drugs op harder aanpakken

WINTERSWIJK - De politie in de Achterhoek gaat meer aandacht besteden aan bestuurders die onder invloed zijn van alcohol of drugs. Afgelopen week zijn zeker vier bestuurders rond Winterswijk betrapt terwijl ze met drugs op achter het stuur zaten. Ook in de Liemers stijgt het aantal bestuurders onder invloed.

Een bestuurder kreeg vrijdag in Dinxperlo een rijverbod opgelegd nadat uit een drugstest bleek dat hij drugs had gebruikt. Zondag liepen twee bestuurders tegen de lamp in Winterswijk. Uit de een drugstest bleek dat ze waarschijnlijk drugs hadden gebruikt, waarna een bloedproef volgde. Het bloed wordt opgestuurd naar een laboratorium voor onderzoek. De uitslag volgt binnen 3 weken. Woensdag was het in Dinxperlo weer raak. Een bestuurder moest mee naar het politiebureau, nadat een drugstest gebruik had aangetoond.

Stijging van 13 procent

De drugstesten op straat gaven aan, dat bestuurders drugs hadden gebruikt zoals speed, wiet, cocaïne en opiaten. ‘Dit zorgelijke signaal leidt er toe, dat de politie in de Achterhoek Oost de komende tijd extra aandacht zal hebben voor het gebruik van drugs in het verkeer’, schrijft de politie op Instagram.



Het Openbaar Ministerie zag in 2019 een stijging van 13 procent in het aantal bestuurders dat wordt betrapt terwijl ze onder invloed zijn van alcohol of drugs. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de middelen. Het aantal bestuurders onder invloed die in de Achterhoek zijn betrapt is (na een daling) de afgelopen jaren flink gestegen.

Bijna verdubbeling in Zevenaar

Ook in de Liemers werden meer beschonken bestuurders betrapt. Zevenaar toont een opmerkelijke stijging. Werden er in 2018 nog 53 bestuurders betrapt terwijl ze onder invloed reden, in 2019 verdubbelde dat aantal bijna naar 96. Alleen in de gemeenten Doesburg en Montferland was een daling te zien.

