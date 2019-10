Politie gaat uit van misdrijf bij doden in woning Hengelo, zoon als verdachte aangehouden

Volgens bronnen zou de zoon zich vanochtend gemeld hebben bij de spoedeisende hulp van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Daar zou het tot een schermutseling zijn gekomen. Een woordvoerder van het ziekenhuis bevestigt dat er een incident is geweest, maar kan daar in verband met privacy van betrokkenen niets over zeggen. De man ligt met verwondingen in het ziekenhuis.

De politie heeft daar onderzoek gedaan bij een auto waar een rood-wit lint om is gespannen. Die auto is inmiddels afgesleept. De politie zegt de verdachte aangehouden te hebben bij het ziekenhuis. Dat het om een zoon van het gezin gaat wil de politie niet bevestigen. Wel dat het gaat een bewoner van het huis in Hengelo.



De omgeving van die woning is afgezet met rood-witte linten. Dat gebied is rond 09.45 uur vergroot. Over de doodsoorzaak van de twee mensen is nog niets bekend. De politie doet onderzoek.



De woning waar de lichamen zijn gevonden ligt aan de rand van het dorp in een rustig wijkje. Buren zijn aangeslagen.