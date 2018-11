Politie haalt koets Sinterklaas van de weg bij Neede

De lege koets was aan een paardentrailer gekoppeld, die weer getrokken werd door een personenauto. Noordijker Bert Slotboom was met de combinatie onderweg naar Haarlo, om daar Sinterklaas in te halen. De goedheiligman rijdt bij de intochten in Haarlo, Noordijk en Gelselaar niet op zijn paard, maar maakt gebruik van de koets van Slotboom, die voortgetrokken wordt door een pony.