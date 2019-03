Politie haalt razendsnelle, zelfgebouwde ‘e-bike’ van de weg: ‘Reed 50 per uur’

De man, die zonder helm op zijn fiets zat, werd gestopt en zijn fiets werd nader bekeken. Daarbij zagen de agenten dat er een accu aan het frame was gemonteerd. De batterij hing in een soort houder en werd met tape op de plaats gehouden. Vanaf de accu liep er een draadje naar het stuur. Saris: ,,Vanaf het stuur kon hij de fiets op gang brengen met een soort gashendel, die een middenmotortje aandreef. Daarop hebben we de fiets in beslag genomen voor technisch onderzoek.’’



Onduidelijk is nog hoe het ‘voertuig’ exact geclassificeerd moet worden. Saris spreekt voor het gemak van een ‘e-bike’, maar het technische onderzoek moet helder maken hoe de fiets aangemerkt moet worden. ,,Voor we weten wat mag en niet mag met de fiets moeten we weten wat de wettelijke status is van het voertuig. We verwachten dat we het onderzoek volgende week klaar hebben en het dan ook duidelijk is.’’



De eigenaar van de fiets is niet aangehouden en moet afwachten wat de uitkomst van het onderzoek gaat worden. In ieder geval tot die tijd is de Winterswijker zijn fiets kwijt en is ook nog niet duidelijk of hij een boete kan verwachten.