Jan Huls (88), oud-directeur van roemrucht warenhuis, overleden

14:20 DOETINCHEM - Jan Huls, een van de oud-directeuren van het roemruchte warenhuis Huls, is dinsdag overleden op 88-jarige leeftijd. Jan Huls, die woonde in de wijk De Pas in Doetinchem, vormde samen met zijn broer Henk in de jaren zeventig van de vorige eeuw de directie van het warenhuis aan de Hamburgerstraat.