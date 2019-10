Politie houdt twee mannen aan na plassen in bus en belagen chauffeur Varsseveld

Oost-Nederland in emoji's: zo zien onze provincies eruit

20:29 De Chinese vlag bij Giethoorn, een aap bij Apeldoorn en heel veel tractors in Flevoland. Het is een hype om kaarten te maken met emoji's. Dus kunnen de provincies in deze regio niet achterblijven. Zo zien Overijssel, Gelderland en Flevoland eruit.