Politie houdt verdachte aan na overval op winkel in Winterswijk

met video Suzie's Farm geeft beeld van het boerenle­ven: ‘Mensen hebben geen idee wat zich op boerderij­en afspeelt’

AALTEN - In het hart van het restaurant van Suzie's Farm pronkt een David Brown in het goud. De stamtafel is een oude kar. Het zijn voorbeelden van de boerenbeleving die Suzanne Ruesink en haar familie zo graag willen laten zien in hun nieuwe aanwinst in het buitengebied van Aalten.

28 april